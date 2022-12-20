Bozdağ: Yeni CMK Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan görevlendirmelerdeki ücret tarifesiyle ilgili, paylaşımda bulundu.



CMK Ücret Tarifesi'nin ilgili yönetmeliğe göre baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblağın, her yıl aralık ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlendiğini anımsatan Bozdağ, sürecin devam ettiğini ve yeni CMK Ücret Tarifesi'nin 1 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceğini hatırlattı.



"YENİ BİR ADLİ YARDIM SİSTEMİ KURACAĞIZ"



Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usulün baroların da malumu olduğunu bildiren Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:



"Bu gerçeği bilmelerine rağmen, 65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez. 21 Aralık'ta CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması bir hakkın suistimali olduğu gibi adli destekten yararlanacak vatandaşlarımızın da mağdur edilmesi anlamına gelir. Kimsenin hukuki yardımdan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz.



Vatandaşlarımızın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramaması, hakkını daha iyi arayabilmesi ve kendini daha iyi savunabilmesi için yeni bir adli yardım sistemi kuracağız. Bu konudaki hazırlıklarımız devam etmektedir."

