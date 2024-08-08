Bozuk taksiyi çekmeye gitti öldürüldü: Kahreden ayrıntı ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çekici, bozuk taksiyi götürmek için gittiği yerde iki kişinin çekiçli ve silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Çekiç darbeleri aldığı başından kurşunlanarak öldürülen çekicinin düğün hazırlığı yaptığı ve 2 ay sonra evleneceği belirtildi.

Bozuk taksiyi çekmeye gitti öldürüldü: Kahreden ayrıntı ortaya çıktı

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda çekici olarak çalışan Mert Engin (26), Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak'ta gece saatlerinde bozulan taksiyi çekmek üzere gitti.

Engin, taksiyi çekeceği esnada olay yerinde bulunan 2 kişi, D.D.(17) ve B.D.(21) ile tartıştı.

Taksisi çekilen sürücü olaya müdahale etmek istese de D.D. ve B.D, çekici Engin'e çekiçle vurmaya başladı.

Saldırganlardan B.D, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak ilk olarak havaya iki el ateş ettikten sonra bir el de Engin'e ateş etti.

Taksici ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çekiç darbeleri tespit ettikleri kafasında kurşun bulunan Engin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bozuk taksiyi çekmeye gitti öldürüldü: Kahreden ayrıntı ortaya çıktı - 1

BİRİ KAÇTI

Engin'in cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, D.D.'yi olay yerinde yakalarken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen B.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kiralık otomobille kaçtığı saptanan B.D.'nin, aracı babasının Aydoğmuş Mahallesi'nde bulunan evinin önüne terk ettiğini belirledi.

Ekipler, B.D.'nin babasının evinde yaptıkları aramada kiralık araca ait anahtar, B.D.'ye ait cep telefonu ve suç aleti tabancayı ele geçirdi.

ACI AYRINTI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan öldürülen Engin'in düğün hazırlığı yaptığı ve 2 ay sonra evleneceği anlaşıldı.

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