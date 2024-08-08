Bozuk taksiyi çekmeye gitti öldürüldü: Kahreden ayrıntı ortaya çıktı

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda çekici olarak çalışan Mert Engin (26), Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak'ta gece saatlerinde bozulan taksiyi çekmek üzere gitti.



Engin, taksiyi çekeceği esnada olay yerinde bulunan 2 kişi, D.D.(17) ve B.D.(21) ile tartıştı.



Taksisi çekilen sürücü olaya müdahale etmek istese de D.D. ve B.D, çekici Engin'e çekiçle vurmaya başladı.



Saldırganlardan B.D, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak ilk olarak havaya iki el ateş ettikten sonra bir el de Engin'e ateş etti.



Taksici ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çekiç darbeleri tespit ettikleri kafasında kurşun bulunan Engin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.