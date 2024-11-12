Bozulmuş sucukları sosyal medyada satan 3 kişiye 292 bin lira ceza kesildi

Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişiye adli işlem ve para cezası uygulandı.

Bozulmuş sucukları sosyal medyada satan 3 kişiye 292 bin lira ceza kesildi

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Sahipata Mahallesi'nde bir depoda insan sağlığını tehlikeye sokacak bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medyadan satışının yapıldığını tespit etti.

Depoda yapılan denetimde, insan sağlığına zararlı ve etiketsiz sucuklara el konuldu.

Ekiplerce depodaki 3 kişiye adli işlem uygulandı, 292 bin lira idari para cezası kesildi.

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