Branda kurarken 5 metre yükseklikten düştü

Yunusemre Mahallesi 8'inci Sokak'taki semt pazarında düzenlenecek Küçükbaş Hayvan Festivali'ne katılacak olan firmanın çalışanı Hüseyin Ö., pazar girişindeki alana firmasına ait branda kurmak istedi.



Dengesini kaybeden Hüseyin Ö., yaklaşık 5 metre yükseklikten kafa üstü beton zemine düştü.



Ağır yaralanan Hüseyin Ö., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.