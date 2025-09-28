Brandayı toplayan TIR sürücüsüne otomobil çarptı

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Bolu’dan Mudurnu istikametine seyir halinde olan S.O. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tomruk yüklü TIR’ın sürücüsü Semih Özeken’e çarptı.

Fabrikaya yük boşaltmak için TIR’ın brandasını yola yakın noktada katladığı sırada otomobilin çarptığı Özeken, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özeken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.