İçişleri Bakanlığı, Brezilya adli makamlarınca uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından kırmızı bültenle aranan Nusret Skrıjelj'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığının ortak çalışması sonucu şüphelinin yeri tespit edildi.

BREZİLYA'DA ELE GEÇİRİLEN 3 TON KOKAİNİN ALICISI OLDUĞU BELİRLENDİ

Skrıjelj'in, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu belirtildi.

Şüphelinin, paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin yasal yükler içerisinde Avrupa'ya gönderilmesini organize ettiği, uluslararası operasyonlarda ortaya çıkarılan yazışmalarda ise Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokainin alıcısı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Çalışmaların ardından Bakırköy'de düzenlenen operasyonla yakalanan Skrıjelj hakkında yasal işlem başlatıldı.