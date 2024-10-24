BRICS Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan'da Putin ile görüştü

BRICS toplantılarının 16'ncısı Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail’in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.



Ayrıca Erdoğan'ın, İsrail’in Filistin’deki katliamlarına Lübnan’da yenilerini eklediğini, saldırıların yalnızca Ortadoğu’yu değil, küresel güvenliği de tehdit eder noktaya geldiğini, İsrail’in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin’in haklı davasına güç katacağını söyleyen Erdoğan, kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin İsrail'i saldırganlığa teşvik ettiğini söyledi.



Öte yandan Türkiye ile Rusya’nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye’nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemini ifade etti.

