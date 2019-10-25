Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde dün ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Enis Bişi (9) ile 4'üncü sınıf öğrencisi Harun Arslan (10), briket imalathanesindeki havuza girdi.

Bir süre sonra çevredekiler, 2 çocuğun çırpındığını gördü. Havuza koşanlar çocukların kurtarılması için seferber olurken, bölgeye acil sağlık ekipleri çağrıldı.

Havuzdan çıkarılan 2 çocuk, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Enis Bişi ve Harun Arslan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER



İki çocuğun cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp Ortaköy Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



SIRALARINA GÜL BIRAKILDI



İki çocuğun ölümü eğitim gördükleri okulda öğretmenlerini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Okulda Bişi ve Arslan için arkadaşları, sıralarına gül bıraktı. Taziyede bulunmak için okula gelen İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Doğan ve Memur-Sen İl Başkanı Eyüp Değer de iki çocuğun sırasına gül bıraktı.



İMALATHANE SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI



Olayın ardından imalathane sahibi M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A. ifadesinde çocuğunu hastaneye götürdüğü için imalathanede kimsenin olmadığını söyledi. M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Olay sırasında bölgede olan Şeyhmuz Akbacı, yaşananların bütün mahalleyi yasa boğduğunu ifade ederek, iki çocuğun boğulduğu saatte atölye sahibinin çocuğunu hastaneye götürdüğünü ve atölyede kimsenin olmadığını, çocukların da bunu fırsat bilerek havuza girdiklerini söyledi.