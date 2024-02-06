Bruce Willis'in eşi kitap yazıyor: Demans teşhisi sonrası yaşadıklarını anlatacak

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.

YAŞADIKLARINI ANLATACAK



Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Willis'in eşi Emma Heming, eşine teşhis konulduktan sonra yaşadıklarını konu alan bir kitap yazacak. Henüz adı belli olmayan kitabın 2025 yılında okuyucularla buluşacağı açıklandı.

