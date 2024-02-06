Bruce Willis'in eşi kitap yazıyor: Demans teşhisi sonrası yaşadıklarını anlatacak

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.
YAŞADIKLARINI ANLATACAK
Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Willis'in eşi Emma Heming, eşine teşhis konulduktan sonra yaşadıklarını konu alan bir kitap yazacak. Henüz adı belli olmayan kitabın 2025 yılında okuyucularla buluşacağı açıklandı.
"HİKAYELERİMİZ NE YAZIK Kİ ÇOK BENZER"
Sevdiği biri veya bir yakını demans yakalanan kişilere ilham vermek istediğini belirten Hemming Birçok kişi için bu hastalıkla ilk temas doktorlarının muayenehanesinde oluyor. Bu bilginin doktordan hastaya ve sevilen kişiye nasıl aktarıldığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kaynakların ve bilgilerin kolayca ulaşılabilir olması zorunlu. Tecrübelerimden ve konuştuğum diğer bakım partnerlerinden biliyorum ki hikayelerimiz ne yazık ki çok benzer. Doktorun ofisinden neredeyse hiçbir kaynak veya destek olmadan ve telaffuz edemediğim bir teşhisle ayrıldık" ifadelerini kullandı.
Willis'in teşhisi ilk kez 2022 yılında duyurulmuştu. Oyuncunun afazi nedeniyle oyunculuğu bıraktığı açıklanmıştı. Yaklaşık bir yıl sonra da oyuncuya demans teşhisi konulduğu duyuruldu.
"FARKINDA OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK ÇOK ZOR"
Öte yandan Heming, 45 yaşındaki Heming'e "Bruce neler olup bittiğinin farkında mı?" diye sorulmuş ve Heming "Farkında olup olmadığını anlamak çok zor" cevabını vermişti. Heming sözlerine "Demans çok zor bir hastalık. Bununla yaşayan insan için zor, aile için de zor. Bruce, benim veya kızlarımız için bir fark yok. Bunun bir aile hastalığını söylerler, gerçekten doğruymuş" diye devam etti.
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