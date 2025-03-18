Brüksel Konferansı'nda Suriye'ye 5,8 milyar euroluk taahhütte bulunuldu

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica konferansta yaptığı konuşmada, tüm katılımcıları tarafından taahhüt edilen toplam hibe ve kredi miktarının 5,8 milyar euroya ulaştığını aktardı. Suica, bunun 4,2 milyar eurosunun hibe, 1,6 milyarının ise kredi olduğunu duyurdu.



Suica, "AB ve üye ülkeleri, taahhüt edilen hibe miktarının yüzde 80'ini karşılayarak, en büyük bağışçı olmaya devam ediyor." dedi.



AB Komisyonu üyesi Suica, hibelerin haricinde konferansa katılan uluslararası finans kuruluşları ve diğer bağışçıların 1,6 milyar euro tutarında imtiyazlı krediler duyurduğunu açıkladı.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB'nin Suriye'nin geçiş süreci ile ülkenin sosyo-ekonomik toparlanmasını desteklemenin yanı sıra hem ülkedeki hem de Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye gibi ev sahibi topluluklardaki acil insani ihtiyaçları ele almak için yaklaşık 2,5 milyar euroluk taahhütte bulunduğunu söylemişti.



AB Komisyonundan konferansın ardından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"AB, 2024'te 8. Brüksel Konferansı'nda Suriye içindeki nüfusu, Suriyeli mültecileri ve Lübnan, Ürdün ve Irak'taki savunmasız ev sahibi toplulukları desteklemek için yaptığı 560 milyon euroluk taahhüdü, bu sene 720,5 milyon euroya çıkardı. Ayrıca, AB bu ülkelere 2026 için 600 milyon euro taahhüt etti. 2025 ve 2026 için Türkiye'deki Suriyeli mültecileri ve savunmasız ev sahibi toplulukları desteklemek için de 1,1 milyar euro taahhüt etti."



AB geçen seneki konferansta 2,12 milyar euroluk taahhütte bulunmuş, tüm katılımcıların toplam hibe ve kredi miktarı ise 7,5 milyar euro olarak duyurulmuştu.