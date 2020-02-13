Brüksel'de diplomasi trafiği

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Brüksel'deki NATO toplantısında önemli görüşmeler yaptı. Akar ABD'li mevkidaşı Mark Esper ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Suriye ve Irak’taki güvenlik konularını görüştü. Akar, İdlib'deki son gelişmelere yönelik ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan memnun.

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Bakan Akar, NATO'ya İdlib için somut destek çağrısında bulundu

Bakan Akar, NATO'ya İdlib için somut destek çağrısında bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO savunma bakanları toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Savunma Bakanı Mark Esper'la görüştü.

Görüşmede, Suriye ve Irak'taki güvenlik ve savunma konuları ele alındı. Görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşına, İdlib'deki son gelişmelere yönelik ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi.

ABD ve NATO'nun İdlib konusunda daha somut katkılarda bulunmasının önemini yineledi.

Milli Savunma Bakanı, NATO genel sekreteri Jens SAtoltenberg ile de toplantı öncesinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

"Harekat ve misyonlar" konulu ilk oturumun ardından temaslarını sürdüren Akar, Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos'la da bir araya geldi. İki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 şubat tarihlerinde, Atina'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının önemi vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını da ziyaret etti.

Akar, Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrarı sağlamak için yoğun faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

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