İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, yarın 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak.



Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılacak olan duruşmada, aralarında gizli tanıkların da bulunduğu kişilerin dinleneceği öğrenildi.

Avukat İsmail Cem Halavurt, müvekkilinin ev hapsi kararının kaldırılmasını beklediklerini ifade etti.



Öte yandan Brunson'u bugün, İzmir'in Alsancak semtindeki evinde ABD Büyükelçiliği'nden bir görevli ziyaret etti.

Büyükelçilik görevlisi saat 12.30'da girdiği Brunson'un evinden 13.30'da ayrıldı. Medya mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan görevlinin, yarınki duruşmayı da takip edeceği öğrenildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin Brunson'un evinin bulunduğu sokaktaki geniş güvenlik önlemleri sürüyor.



25 TEMMUZ'DAN BU YANA EV HAPSİNDE



FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunup casusluk yapmakla suçlanan Rahip Brunson, 25 Temmuz'dan bu yana İzmir Alsancak'ta ev hapsinde tutuluyor.



Brunson ilk kez 2016 yılında İzmir Göç İdaresi'nin yayınladığı yazıyla tartışılmaya başlandı. 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan Brunson ve eşinin, misyonerlik yaptığı ve yurtdışından kendilerine kaynak aktarıldığı öne sürüldü.



FETÖ İLE TEMAS



Çiftin milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle sınırdışı edilmesi istendi. Eşi serbest bırakılan Brunson, bir gizli tanığın ifadesiyle 9 Aralık 2016'da tutuklandı. Gizli tanık, rahibin FETÖ'nün "Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz" ile sık sık görüştüğünü söyledi.



15 TEMMUZ BAŞARISIZ OLUNCA ÜZÜLMÜŞ



İddianamede de farklı ayrıntılara yer verildi. Buna göre rahip, darbe girişimi başarısız olduktan sonra Amerikalı bir askere mesaj gönderip duyduğu üzüntüyü anlattı. FETÖ'nün üst düzey mensuplarıyla kod isimlerini kullanarak görüştüğü öne sürüldü.



35 YIL HAPSİ İSTENİYOR



İddiaya göre firari Bekir Baz, yardımcısı Murat Safa ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirledi. Brunson, tüm bu suçlamalar nedeniyle 35 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.



Amerikalı rahibin 20 ay süren tutukluluğuna, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek itiraz edildi. 25 Temmuz'da adli kontrolle ev hapsi kararı çıktı.



ABD İLE İLİŞKİLERDE GÜNDEM



Avukatı, ev hapsinin kaldırılması için de itirazlarda bulundu, ancak hepsi reddedildi.

Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Yargı süreci ABD ile ilişkilerde de en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.



Savaya karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarında Brunson'ın serbest bırakılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise hukuki sürecin devam ettiğine vurgu yapıyor.