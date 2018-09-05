İzmir'de ev hapsinde tutulan Amerikalı Rahip Brunson'ın soruşturmasını yürüten savcının görev yeri değişti.
Soruşturmayı Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya yürütüyordu. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görev yapan savcı Karakaya ile birlikte toplam 6 savcının görev yeri değişti.
5 yeni isim büroya katıldı. PKK ve FETÖ adına faaliyette bulunmakla suçlanan Amerikalı Rahip 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Brunson'ın tutukluluk kararı sağlık sorunları dikkate alınarak 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilmişti.