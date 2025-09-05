e-imza iddiaları: BTK yasal süreç başlattı
Ülke genelinde tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun ele geçirildiği iddia edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) konuyla ilgili açıklama geldi.
Elektronik imza (e-imza) kullanılarak para karşılığı sahte üniversite diploması ve sürücü belgesi elde edildiğinin ortaya çıkmasının ardından bir iddia daha ortaya atıldı.
Ülke genelinde BTK'daki tüm e-imza kullanıcılarının şifrelerinin saklandığı veri havuzunun hacklendiği öne sürüldü.
BTK, e-imza ile ilgili asılsız veri sızıntısı iddialarını yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Açıklamada, elektronik imza veri havuzunun hacklendiğine dair iddiaların tamamen asılsız olduğu ve Türkiye'de bulunan tüm e-imzalara ait bilgilerin, toplu halde herhangi bir veri havuzunda barındırılmadığı belirtildi.
"BİR VERİ SIZINTISININ YAŞANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
BTK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"e-imza sisteminde, e-imza sahiplerinin pin kodları veya herhangi bir kişisel verisi dahil hiçbir verisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde tutulmamaktadır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları ise sadece sertifikayı kullanan kişinin, başvuru esnasında sunduğu kişisel verilere sahiptir. Bu nedenle, sertifika ya da pin kodu bilgilerinin herhangi bir veri havuzundan çalınması veya bu tip bir veri sızıntısının yaşanması söz konusu değildir.
"YASAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"
e-imza kullanıcılarını hedef göstererek ve kamuoyunu yanıltarak gerçek dışı veri sızıntısı iddialarını yayan, 2 milyon 500 bin üzerinde e-imza kullanıcısını asılsız haber ve paylaşımlar ile endişeye sürükleyen kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır."
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sahte belgelerle e-imza üretip, kamu sistemlerine sızan sahte diploma çetesine ilişkin soruşturma ise sürüyor.
Türkiye'nin gündemine oturan soruşturmada şu ana kadar 37 şüpheli tutuklandı.
Dosya kapsamında 150 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çetenin bugüne kadar 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve dört adet sahte lise diploması düzenlediğinin tespit edildiğini açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaparak, "Yüzlerce sahte diploma düzenlendi." iddiasını yalanladı.
Merkezden yapılan açıklamada, "Sahte e-imzalar ile yüksek güvenlik gerektiren işlemler yapılamaz." denildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sürücü belgesi, sahte üniversite ve lise diplomaları düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame de tamamlanmıştı.
İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile birlikte 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanı ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı belirtilmişti.
ÜNVAN ELDE ETTİLER
Bu yöntemle hukukçudan psikoloğa, öğretmenden eczacıya ve yaklaşık 400 akademisyenin usulsüz işlemlerle doçentlik ya da profesörlük ünvanı elde ettiği yer aldı.
PADİŞAH TORUNU DA İDDİANAMEDE YER ALDI
Ayrıca soruşturmada, Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'nun da yer aldığı ortaya çıktı.
Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü'nden yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu tespit edildi.
İddianamede, YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, şahsın herhangi bir mezuniyet yahut öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi.
İddiaların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osmanoğlu ise şöyle dedi:
"Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."
SİSTEMİ NASIL KURDULAR?
İddianamede sanıkların, bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunduğu, bu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayarak birtakım yasa dışı iş ve işlemler gerçekleştirdiği, yetkisiz erişimlerle sahte mezuniyet belgeleri oluşturarak Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) eklediği, çeşitli elektronik sınav sonuçlarını başarısızken değiştirerek başarılı duruma getirdiği belirtildi.
DEPREMDE ÖLENLERİN DİPLOMALARINI KULLANDILAR
Sanıklara ait elektronik materyal incelemelerinin de bulunduğu iddianamede, sanıkların 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların listelerine ulaşılarak, üniversite kayıtlarının silindiği, ardından hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden diğer kişileri, vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri aktarılmıştı.
5 YILDAN 50 YILA HAPİS CEZASI İSTENDİ
Soruşturmada 65 kişi hakkında dava açılırken, sanıklar hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme", "bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" iddiasıyla 5 yıldan 50 yıla hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
