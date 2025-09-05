e-imza iddiaları: BTK yasal süreç başlattı

Açıklamada, elektronik imza veri havuzunun hacklendiğine dair iddiaların tamamen asılsız olduğu ve Türkiye 'de bulunan tüm e-imzalara ait bilgilerin, toplu halde herhangi bir veri havuzunda barındırılmadığı belirtildi.

Elektronik imza (e-imza) kullanılarak para karşılığı sahte üniversite diploması ve sürücü belgesi elde edildiğinin ortaya çıkmasının ardından bir iddia daha ortaya atıldı.

"BİR VERİ SIZINTISININ YAŞANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

BTK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"e-imza sisteminde, e-imza sahiplerinin pin kodları veya herhangi bir kişisel verisi dahil hiçbir verisi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde tutulmamaktadır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları ise sadece sertifikayı kullanan kişinin, başvuru esnasında sunduğu kişisel verilere sahiptir. Bu nedenle, sertifika ya da pin kodu bilgilerinin herhangi bir veri havuzundan çalınması veya bu tip bir veri sızıntısının yaşanması söz konusu değildir.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

e-imza kullanıcılarını hedef göstererek ve kamuoyunu yanıltarak gerçek dışı veri sızıntısı iddialarını yayan, 2 milyon 500 bin üzerinde e-imza kullanıcısını asılsız haber ve paylaşımlar ile endişeye sürükleyen kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır."

SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Sahte belgelerle e-imza üretip, kamu sistemlerine sızan sahte diploma çetesine ilişkin soruşturma ise sürüyor.



Türkiye'nin gündemine oturan soruşturmada şu ana kadar 37 şüpheli tutuklandı.



Dosya kapsamında 150 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı alındı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çetenin bugüne kadar 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve dört adet sahte lise diploması düzenlediğinin tespit edildiğini açıkladı.