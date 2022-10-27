BTP Genel Başkanı Baş: Beni de Millet İttifakı'na alsınlar

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı bir televizyon programında "Beni Mllet İttifakı'na alsınlar" dedi. O çağrıya, CHP ve İYİ Parti olumlu baktı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ''Gayet memnuniyet duyarız. Bu kararı alacaklar, parti genel başkanlarıdır'' diyerek çağrıya yanıt verdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Twitter'dan "Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYi Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" mesajını paylaştı.



2018 yılında yapılan son seçimde; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İYİ Parti ve Saadet Partisi, Millet İttifakı çatısı altında seçime girmişti.



Demokrat Parti'nin milletvekili adayları ise CHP listesinde yer almıştı.

ALTILI MASA 8 KEZ DEVA'DA TOPLANACAK



Şimdi gözler Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Millet İttifakı'na katılması durumunda, Demokrat Parti gibi CHP listesinden mi yoksa kendi adıyla mı seçime gireceğinde.



Bu arada Altılı Masa'nın sekizinci toplantısı 14 Kasım’da DEVA Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak.

Toplantıda çalışmalarına devam eden komisyonların raporları ele alınacak. Parlamenter sisteme geçişin yol haritasına ilişkin ele alınan başlıklar masaya yatırılacak.