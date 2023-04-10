BTP'den "14 Mayıs" kararı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sundukları aday listelerini geri çekeceklerini belirterek, "Seçime katılmayıp muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir ortalama yakalama şansı bırakmak istiyoruz." dedi.



Baş, katıldığı TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne katılmama kararı aldıklarını, YSK'ye verdikleri listeleri geri çekeceklerini vurguladı.

"SEÇİME GİRİYORMUŞ GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"



Partisinin barajı geçebilecek pozisyonda olmadığını, böyle bir durumda seçime girmelerinin iktidarın Meclis aritmetiğinde üstün olmasına yol açacağını anlatan Baş, "Bu seçime katılmayıp muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir ortalama yakalama şansı bırakmak istiyoruz." ifadesini kullandı.



Partilerini sonraki seçimlere daha güçlü şekilde hazırlamayı planladıklarını kaydeden Baş, "Muhalefet çalışmamıza devam edeceğiz. Biz bu iktidarın yanlışlarını anlatmaya devam edeceğiz. Bu iktidarın kaldığı takdirde Türkiye'ye zarar verdiğini, vereceğini anlatmaya devam edeceğiz. Burada olacağız, seçime giriyormuş gibi çalışacağız." diye konuştu.