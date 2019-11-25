Bu adamlardan uzak durun! (Bugün 25 Kasım...)

Türkiye'de her yıl yüzlerce kadın, erkekler tarafından öldürülüyor, binlercesi ise çeşitli şekillerde şiddete maruz kalıyor. 'Eteğinin boyu kısa', 'Makyaj yapma', 'Rujun çok mu kırmızı', 'Yakan çok mu açık', 'Seni çok seviyorum ama sensiz yaşayamam' söylemleriyle şiddet uygulayan erkekler karşısında, kadınlar çoğu zaman sessiz kalıyor.

Kadınların bu sessizliği ileri boyuttaki şiddeti getiriyor. Sonrası ise ya darp ya da ölüm. 2019'da 404 kadının vahşice katledildiği Türkiye'de kadın hakları savunucuları ise kadınlara "Boyun eğmeyin. Hiçbir kadının hayatı başka bir erkeğin imtiyazı altında değildir. Şiddet gördüğünüz anda bu erkeklerden uzak durun" diyor.

Bugünkü Milliyet gazetesinden...



75 MADDELİK PLAN BUGÜN AÇIKLANACAK



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesinin olmadığını, açıklanacak 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı ile bu sorunla mücadele konusunda ciddi yol alınacağına inandığını bildirdi.



75 maddelik plan Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın da katılacağı programla açıklanacak.



Bakan Selçuk, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıklarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imzaladıkları protokolün detaylarının da açıklanacağını belirtti. Bakan Selçuk farkındalığı artırmak için toplantılar düzenleyeceklerini de söyledi.

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