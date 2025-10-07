Bu bala dikkat! Yarım tatlı kaşığı bile hastanelik ediyor

İnebolu'da halk arasında "tutak bal" olarak da bilinen deli baldan tüketen 4 kişi rahatsızlandı.



Rahatsızlanan kişiler, İnebolu Devlet Hastanesi'ne başvurdu.



Tedavileri tamamlanan hastalar taburcu oldu.



SADECE YARIM TATLI KAŞIĞI YETTİ



Çubuk köyünde deli bal tükettikten sonra rahatsızlanan ve sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İnebolu Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edilen 60 yaşındaki Hüseyin Arslan, yaşadıklarını anlattı.



Arslan, sabah aç karnına yarım tatlı kaşığı deli bal yediğini belirterek, "Bir süre sonra kendimi kötü hissetmeye başladım. Önce arka arkaya hapşırık başladı. Sonra ensemden başıma doğru şiddetli ağrı, vücudumda karıncalanma, mide bulantısı oldu. Daha sonra gözüm karardı. Kendimi hastanede buldum." dedi.



ZEHİRLİYOR



Uzmanlar, Karadeniz bölgesinde arıların orman gülü nektarından yaptığı deli balın zehirlenmelere yol açabildiği ve dikkatli tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu.