N.Ö isimli müteahhit 13 yıl önce Sivas’ın Yüceyurt Mahallesi'nde 'cazip şartlarda ev sahibi yapacağım' vaadi ile çok sayıda kişinin tapularını üzerine geçirdi.

Üzerine geçirdiği arazilerin üzerinde inşaat yapmaya başlayan N.Ö. birkaç yıl içerisinde bitirdiği evlerin bir bölümünü sahiplerine teslim etti. Bu şekilde güven sağlayan N.Ö. yeni inşaatlara başladı. İnşaat yapacağı alanlardaki birçok tapuyu ev vaadi ile üzerine geçiren müteahhit inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişiye de daire sattı.



İddiaya göre bir süre sonra işleri bozulan N.Ö. başladığı inşaatları bitiremedi. Ev sahibi olma umudu ile arsalarını ve paralarını verip mağdur olan çok sayıda kişi yargıya başvurdu. Ancak N.Ö’nün arazi ve biten daireleri akrabalarının üzerine devrettiğini devirlerden sonra ise bu akrabalarının reddi miras yaparak hukuki sorumluluktan kurtuldukları ortaya çıktı. Mağdurlar arsa ve paralarını geri alabilmek için çalmadık kapı bırakmadı.

"11 YILDIR MÜCADELE VERİYORUZ"



Mağdurlar yaptıkları açıklamalarda "11 yıldır mücadele veriyoruz. Bizden aldığı arazileri kardeşlerinin üzerine devretmiş. Onlarda reddi miras yapmış. N.Ö’ye ulaşamıyoruz. Elimizdeki sözleme ve senetleri icraya verdik. Ancak üzerinde herhangi bir şey kalmadığı için icra yolu ile tahsilat yapamıyoruz. Bitip teslim edilen dairelerin de tapuları kardeşlerinin üzerinde. İnşaatların ruhsatı bulunmuyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Devletimizden yardım istiyoruz" dedi.