Bu emojiler cinsel taciz sayıldı: Para cezası verildi

Diyarbakır'da yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı Z.Y., geçen yıl sosyal medya hesabına tanımadığı 69 yaşındaki H.T. isimli kişi tarafından gelen mesajlar üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.



Sabah gazetesinin haberine göre, yaşlı adamın genç kadına öpücük ve kalp emojisi ile "Harikasın canım, çok tatlısın canım" mesajları gönderdiği tespit edildi.

DAVA AÇILDI



H.T. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cinsel taciz" suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.

Diyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, savcı, sanığın kullanmış olduğu Instagram hesabından müştekiye farklı zamanlarda, mesajlar attığı, kalp ve öpücük emojileri gönderdiğini belirtti.



Sanığın çelişkili beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve bu nedenle TCK'nın 105/1 1., 105/2-d, 43/1 ve 53 maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi istendi.

MESAJLARI "BEN ATMADIM" DEDİ



69 yaşındaki yaşlı adam iddiaları reddederek hesabının çalındığını, mesajları kendisinin atmadığını öne sürdü.



2 BİN 800 LİRA İDARİ PARA CEZASI



Yapılan yargılama sonucu H.T. gönderdiği emojiler ve yazdığı mesaj nedeniyle para cezasına çarptırıldı.



H.T., 2 bin 800 lira idari para cezasına çarptırıldı.