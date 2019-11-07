Bu evden 4 kardeşin cesedi çıktı (Acıya açılan kapı)

Yetişkin Ailesi, 35 yıldır Fatih'teki Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde yaşıyordu.

Güneş Apartmanı'na 15 yıl önce taşınmışlardı. Daha önce aynı caddedeki Kent Apartmanı'nda yaşıyorlardı. Çocuklar küçükken babaları evi terk etmişti. Dört kardeşe anneleri baktı. Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) hiç evlenmedi. Ailenin temeli 5 yıl önce anneleri öldükten sonra sarsıldı. Sorunlar peş peşe yaşanmaya başlandı.



Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberine göre, en büyükleri Kamuran'ın bedenine obezite çocuk yaşlarda kâbus gibi çöktü. Fazla kiloları yüzünden yıllardır sokağa çıkamadı. Uzun süredir psikolojik tedavi görüyordu. Evinde iki kedi besliyordu. O kediler artık komşularına emanet.



Cüneyt ve Yaşar Yetişkin ise hiçbir işte çalışmadı. Sadece sara hastası olan Yaşar Yetişkin geçen yıl üç ay süreyle bakkalda çalıştı.



Oya Yetişkin gençliğinde düğünlerde ve müzikhollerde şarkıcılık yapmış. Aralarında bir tek onun geliri vardı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde model olarak çalışıyordu. Şimdi kardeşlerin birlikte karar vererek mi hayatlarına son verdikleri araştırılıyor.



Yaşanan talihsiz olay tüm gün ülke çapında tartışılırken konu TBMM'ye de taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konu hakkında “Açlıktan' dendi, doğru değil. Yoksulluktan intihar diye bir bilgi bizde yok" dedi.



SON DARBE: HACİZ

Güneş Apartmanı'nın giriş katındaki bakkal Yusuf Deniz: Ekonomik sorunları vardı. Benden alışveriş yapıyorlardı. Bana 1.282 lira borçları vardı. Evlerine sadece ekmek, peynir gibi temel gıdalar alıyorlardı. Başka lüks alışverişleri olmuyordu. Son dönemlerde borçlarını ödeyemez oldular. İki gün önce gördüm Oya Hanım'ı. "Önümüzdeki cuma günü borcu vereceğim' dedi. Maaşına haciz geldiğini söyledi. Bana anlattığına göre bir tanıdığı 60 bin lira borç istemiş. O da kredi çekip vermiş. Sonra adam parayı ödememiş. Bu nedenle maaşı hacizliydi. Önceki akşam evden kimseyi görmedim. Oya Hanım'ın bir arkadaşı geldi. İşe gitmemiş. Evin kapısına vurduk. Kimse açmayınca polisi aradık."

HEPSİ İÇİNE KAPANDI

Komşulan Ahmet Dündar: Anneleri öldükten sonra çok fena dağıldılar. Hepsi içine kapandı. Çocukluğumuz birlikte geçti. Erkek çocuklari ile arkadaştım. Anneleri obezdi. Büyük abla Kamuran da obezdi. Oya gençliğinde şarkıcılık yapıyordu. Erkek kardeşleri çalışmıyordu. Ablalarını işe götürüp getiriyorlardı. Birbirlerine bağlı insanlardı.

İLAÇLARI ÇOK AĞIRDI



Güneş Apartmanı'nın karşısındaki eczacıda çalışan Ahmet Gül: Oya ve Kamuran Hanım'ı tanıyorum. İkisi de depresyon ilaçları kullanıyordu. Ancak Kamuran Hanım'ın ilaçları çok ağırdı. Obezite sorunu vardı, zayıflamaya çalışıyordu. Sadece hastaneye gitmek için evden çıkardı. Sonra gelip ilacını alır ve evine giderdi. Kamuran Hanım asosyal bir kişiydi. Diğer erkek kardeşleri de kimseyle konuşmazdı. Sadece selamlaşırdık.

1 YIL AİDAT ÖDEMEDİLER



Güneş Apartmanı'nın yöneticisi Necati Mansız: Maddi olarak kötü durumda olduklarını biliyoruz. Yaklaşık bir yıldır bina aidatını, kiralarını da ödemiyorlarmış. Geçen günlerde doğalgazı kestiler. Polis evi boşalttıktan sonra elektriğini kestiler. Kapıda gördüğümüzde selamlaşıyorduk. Başka sohbetimiz olmuyordu.

