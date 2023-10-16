Bu hafta halka arz var mı? 16-20 Ekim 2023 halka arz takvimi

Halka arzlara yatırımcı ilgisi hızlı artıyor. Halka arzların etkisiyle birlikte Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı. Geçen Eylül ayından bu yana 1 milyon 158 bin yatırımcı borsaya katıldı. Peki, bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak?

Bu hafta halka arz var mı? 16-20 Ekim 2023 halka arz takvimi

İstanbul'da son aylarda halka arza yoğun ilgi var. Bu yıl içinde şu ana dek halka açılan şirket sayısı 36 olurken 54 şirket sırada bekliyor. Halka arzlara katılmak isteyenlerin yoğun talebi ile birlikte borsada yatırımcı sayısı da rekor kırıyor. İşte, 16-20 Ekim 2023 halka arz takvimi...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin daha halka arzı için onay verdi. SPK'nın açıkladığı arz takvimine göre belirlenen tarih aralığında halka arz olacak.

16-20 EKİM HALKA ARZ TAKVİMİ

18-19-20 Ekim TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş

18-19-20 Ekim Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

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