Bu hafta halka arz var mı? 16-20 Ekim 2023 halka arz takvimi

Borsa İstanbul'da son aylarda halka arza yoğun ilgi var. Bu yıl içinde şu ana dek halka açılan şirket sayısı 36 olurken 54 şirket sırada bekliyor. Halka arzlara katılmak isteyenlerin yoğun talebi ile birlikte borsada yatırımcı sayısı da rekor kırıyor. İşte, 16-20 Ekim 2023 halka arz takvimi...



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin daha halka arzı için onay verdi. SPK'nın açıkladığı arz takvimine göre belirlenen tarih aralığında halka arz olacak.



16-20 EKİM HALKA ARZ TAKVİMİ



18-19-20 Ekim TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş



18-19-20 Ekim Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

