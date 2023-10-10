Bu hafta halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak? İşte Ekim ayı halka arz takvimi

Halka arzlara yatırımcı ilgisi hızlı artıyor. Halka arzların etkisiyle birlikte Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 7 milyonu aşarak rekor kırdı. Geçen Eylül ayından bu yana 1 milyon 158 bin yatırımcı borsaya katıldı. İşte, 2023 Ekim ayı halka arz takvimi...



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin daha halka arzı için onay verdi. Dofer Yapı, Borlease Otomotiv, Mhr Gayrımenul Yatırım, SPK'nın açıkladığı arz takvimine göre belirlenen tarih aralığında halka arz olacak.



EKİM 2023 HALKA ARZ TAKVİMİ



Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz talepleri 12-13 Ekim tarihleri arasında alınacak.



Borlease Otomotiv halka arz talep toplama tarihleri 11-12-13 Ekim 2023 olarak açıklandı.



Dofer Yapı halka arz 10-11 Ekim tarihleri arasında taleplerini toplayacak.

