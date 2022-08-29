Bu hafta hava nasıl olacak?

Yeni haftada ülke genelinde hava nasıl olacak? Sıcaklık nerelerde etkisini sürdürecek? Hangi bölgelerde yağmur bekleniyor? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'de hava durumu...

Haberler 29.08.2022 - 06:47

Bu hafta hava nasıl olacak?

Bu hafta  genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Salı gününden itibaren yurdun kuzey batısında ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışlı hava, özellikle Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz kesiminde görülecek.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de yalnızca çarşamba günü sağanak görülecek.

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