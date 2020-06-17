Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? (20-21 Haziran sokağa çıkma kısıtlaması)

Türkiye, corona virüs ile mücadelesinde 'Kontrollü Sosyal Hayat' evresine uyum göstermeye çalışıyor.

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu kısıtlama uygulanmasına yönelik henüz bir açıklamada bulunmadı.

SOKAK KISITLAMASI İPTALİ



Öte yandan geçen hafta İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile 6-7 Haziran sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.



Bu kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım" açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamıştı.

6-7 Haziran uygulanacak sokak kısıtlamasının iptali ile birlikte vatandaşlar 8 hafta sonra ilk kez hafta sonu dışarıya çıkabildiler. Ancak yurdun bazı bölgelerinden gelen ''aşırı rehavet'' görüntüleri de eleştiri konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüntülere ilişkin, ''Her şeyi serbest bıraktık diye, bu iş bitti anlamına gelmez'' diyerek tepki gösterdi.

En son gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü- 18 yaş ve altı için şu kararları duyurmuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme adımları kapsamında 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağının devam edeceği duyurulmuştu.

65 yaş ve üstü sokağa çıkma izni ise, pazar günü 14.00 ile 20.00 arasında uygulanıyor.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



''Kontrollü sosyal hayat'' çerçevesinde düzenlenen corona virüs önlemlerinde 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaş ve altı olarak güncellenmişti.

Son yapılan açıklamada, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla ebeveynleri ile dışarı çıkabilecek.

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