Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? (20-21 Haziran sokağa çıkma kısıtlaması)

Türkiye, corona virüs ile mücadelesinde 'Kontrollü Sosyal Hayat' evresine uyum göstermeye çalışıyor.

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili talimat verdiğini söyledi. Buna göre, YKS ve LGS kapsamında, 20 Haziran Cumartesi günü ve 27-28 Haziran tarihlerinde kısmi bir sokağa çıkma yasağı getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler''

YKS VE LGS SINAV TARİHLERİ

20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılacak.

Üniversiteye giriş kapsamında düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise şu tarihlerde yapılacak:



Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat: 10.15



Alan Yeterlilik Testi (AYT) 28 Haziran Pazar saat: 10.15



Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran Pazar saat: 15.45

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

''Kontrollü sosyal hayat'' çerçevesinde düzenlenen corona virüs önlemlerinde 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 18 yaş ve altı olarak güncellenmişti.



Son yapılan açıklamada, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla ebeveynleri ile dışarı çıkabilecek.



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



Son yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında; maske, mesafe kurullarına riayet etmek şartıyla, izinli oldukları duyurulmuştu.

SOKAK KISITLAMASI İPTALİ



Öte yandan geçen hafta İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile 6-7 Haziran sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.



Bu kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım" açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 6-7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamıştı.

6-7 Haziran uygulanacak sokak kısıtlamasının iptali ile birlikte vatandaşlar 8 hafta sonra ilk kez hafta sonu dışarıya çıkabildiler. Ancak yurdun bazı bölgelerinden gelen ''aşırı rehavet'' görüntüleri de eleştiri konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüntülere ilişkin, ''Her şeyi serbest bıraktık diye, bu iş bitti anlamına gelmez'' diyerek tepki gösterdi.

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