Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? (4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağı)

Corona virüs salgınına bir önlem olarak yapılan sokağa çıkma yasağı en son geçtiğimiz hafta sonu üniversiteye giriş sınavı nedeniyle uygulanmıştı. Peki, bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

ntv.com.tr 01.07.2020 - 14:04

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? (4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağı)

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Normalleşme takvimi kapsamında 1 Haziran itibariyle sokağa çıkma yasakları tamamen kaldırılmıştı.

Ancak geçtiğimiz haftalarda, hafta sonu gerçekleştirilen sınavlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle ilgili sunum yaptığı kabine toplantısından sonra, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sağlık Bakanı Koca, dün sosyal medyadan günlük corona virüs tablosunu paylaştı ve "vaka sayılarını azalmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" dedi.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili verilecek kararın perşembe günü açıklanması bekleniyor.

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