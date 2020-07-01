Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? (4-5 Temmuz sokağa çıkma yasağı)

Normalleşme takvimi kapsamında 1 Haziran itibariyle sokağa çıkma yasakları tamamen kaldırılmıştı.

Ancak geçtiğimiz haftalarda, hafta sonu gerçekleştirilen sınavlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsle ilgili sunum yaptığı kabine toplantısından sonra, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sağlık Bakanı Koca, dün sosyal medyadan günlük corona virüs tablosunu paylaştı ve "vaka sayılarını azalmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz" dedi.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili verilecek kararın perşembe günü açıklanması bekleniyor.



Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/BF9nshPW0H — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BİTTİ, SOKAKLAR DOLDU