Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (12-13 Haziran) Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri.. İşte yayımlanan genelge..

12-13 Haziran sokağa çıkma yasağı saatleri, tam kapanma döneminin ardından 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme ile netleşti. Alınan kararlara göre tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağı pazar günleri kesintisiz devam edecek pazartesi sabahı saat 05.00'a kadar sürecek. Bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde market ve bakkal gibi yerler açık olacak. Hafta sonu yaklaşırken, son gelişmeleri takip eden milyonlarca vatandaş 12-13 Haziran sokağa çıkma yasağının saatlerine odaklandı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, sokağa çıkma yasağı saatleri neler? İşte, pazar günü sokağa çıkma yasağına yönelik detaylar..



Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağının saatleri tam kapanma sonrası başlayan normalleşme ile değişti. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazar günleri gündüz geçerli olacak. Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerde bazı işyerleri açık olacak. Bu hafta sonunda da sokağa çıkma yasağı 13 Haziran Pazar günü uygulanacak. Cumartesi günü gündüz yasak olmayacak akşam saat 22.00'da başlayacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?



Genelge ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler duyuruldu. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-­05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Bu bilgiler kapsamında sokağa çıkma yasağı cumartesi gündüz uygulanmayacak. Ancak 12 Haziran Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı saat 22.00'da başlayacak. 13 Haziran Pazar günü kısıtlama kesintisiz sürecek. Kısıtlama 14 Haziran Pazartesi sabahı 05.00'te bitecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;.



- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır..



- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecektir.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır..



Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır..



Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır..



Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar; .



Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),.



Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,.



Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,.



Ceza infaz kurumlarından salıverilen,.



kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.