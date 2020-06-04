Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (6-7 Haziran haftası)

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından her alanda önlemler alındı.

1 Haziran itibariyle de önlemlerle birlikte normalleşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme kararlar arasında 1 Haziran'da itibaren seyahat yasağının kaldırılması ve 20 yaş ve altına olan kısıtlamanın 18 yaşına indirilmesi yer alıyordu.



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Duyurulan normalleşme kararlarında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının devam edeceği belirtildi.



65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor ancak pazar günleri 14.00 ile 20.00 arasında istisna bulunuyor.

Ayrıca, 65 yaş altında olan vatandaşlara geçen haftalarda olduğu gibi sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bakan Koca, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği ve bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin Bilim Kurulu'nun görüşünün sorulması üzerine sokağa çıkma kısıtlamasının en son 15 ilde gerçekleştiğini hatırlattı.

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma ile ilgili hafta sonu ile ilgili şu an genel bir düşünce yok ama illerde vakaların dağılımında bir değişiklik olursa o durumda gerektiğinde illerde bu anlamda her zaman karar almak mümkün olabilir'' açıklamasında bulundu.

''BİZ ÖNERMEDİK''

Sağlık Bakanı Koca ayrıca, Bilim Kurulu'nun genelde böyle bir önerisi oldu. Şu an bütün Türkiye'de veya en son uygulandığı şekli ile 'illerde uygulanmaz' şeklinde bir önerisi olmadı, gerektiğinde iller bazında vaka durumuna göre gündeme her zaman gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.