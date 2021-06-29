Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 1 Temmuz itibrariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kalkıcağı açıklandı. Peki bu hafta sonu (3-4 Temmuz) sokağa çıkma yasağı var mı?

29.06.2021 - 11:52

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

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Kabine toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak kısıtlamaları sona eriyor

Kabine toplantısı sona erdi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak kısıtlamaları sona eriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından corona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" ifadesini kullandı. 

Buna göre bu hafta sonu (3-4 Temmuz) sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."

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