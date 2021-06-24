Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (26-27 Haziran Cumartesi ve Pazar günü kısıtlama yapılacak mı?)

Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 1 Temmuz itibrariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kalkıcağı açıklanmıştı. Peki bu hafta sonu (26-27 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı?

24.06.2021 - 09:18

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? (26-27 Haziran Cumartesi ve Pazar günü kısıtlama yapılacak mı?)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından corona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

BU HAFTA SONU (26-27 HAZİRAN) YASAK VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz." ifadesini kullandı. Bu bilgilere göre, bu hafta sonu pazar günü yasağın devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."


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