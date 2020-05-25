Bu hafta yağmurlu geçecek (Bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye, yurdun batısından başlamak üzere yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da önemli düşüşler görülecek.



26 Mayıs Salı ve 27 Mayıs Çarşamba günü yurdun kuzey batısı ile batısında gökgürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri ise yağışlar Orta Anadolu, Güney bölgeleri ve Karadeniz'in tamamını kapsayacak şekilde genişleyecek.



Meteoroloji'den yapılan uyarıda yağışlarla birlikte devam eden kuvvetli rüzgarlara da dikkat çekildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusunda halen devam eden kuvvetli güneyli rüzgarın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzeyinde yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi. Aynı zamanda Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin rakımı 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.



Ankara'da gündüzleri hava sıcaklığı hafta sonuna kadar 19-24 derece aralığında değişirken, İstanbul'da 18-21 derece arasında olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları İzmir'de 20-24, Adana'da ise 27-32 derece arasında değişecek.



Ankara'da önümüzdeki dört gün boyunca gökgürültülü sağanak yağışlar beklenirken, İstanbul'da da gökgürültülü sağanak yağışlar Çarşamba günü başlayıp 3 gün boyunca devam edecek.