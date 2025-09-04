Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! 3 gün denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ve Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve koşulları dolayısıyla 4-6 Eylül'de Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

TEKİRDAĞ SARAY

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girilemeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün, cuma ve cumartesi Saray'daki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Yasağın vatandaşların can güvenliği için alındığı vurgulanan açıklamada, denetimlerin jandarma ekiplerince yapılacağı kaydedildi.

