Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! 3 gün denize girmek yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ve Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı.
Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 4-6 Eylül'de Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.
TEKİRDAĞ SARAY
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün denize girilemeyecek.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün, cuma ve cumartesi Saray'daki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Yasağın vatandaşların can güvenliği için alındığı vurgulanan açıklamada, denetimlerin jandarma ekiplerince yapılacağı kaydedildi.
