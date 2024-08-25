Bu ilde yaşayanlar dikkat! AFAD'dan 9 il için sağanak yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu ve Samsun valiliklerini uyardı. Vatandaşlara SMS'li bilgilendirmew yapan AFAD, sel, dolu ve su baskını tehlikesine karşı uyarılarda bulundu. AFAD, bazı illerde etkili olan yağışlar nedeniyle mahsur kalan bin 65 kişinin ise tahliye edildiğini bildirdi.

Bu ilde yaşayanlar dikkat! AFAD'dan 9 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos Pazar günü için Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu ve Samsun illeri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (); 9 ilin valiliklerine "Meteorolojik Uyarı" gönderdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği bildirildi.

SMS'Lİ UYARI YAPILDI

AFAD tarafından 9 ilde yaşayan vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapılırken, cami ve belediye anons sistemleri ile emniyet ve jandarma araçlarından da gerekli uyarılar yapıldığı belirtildi. 

AFAD'dan yapılan açıklamada, Samsun için "turuncu"; Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu için de "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.

1065 VATANDAŞ KURTARILDI!

9 ilde alınan 72 ihbara müdahale edildiği belirtilen açıklamada "AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 1065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup, gelişmeleri takip etmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz." denildi.

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

20 yaşındaki gencin şüpheli ölümü: Silahla vurulmuş halde bulundu

20 yaşındaki gencin şüpheli ölümü: Silahla vurulmuş halde bulundu

İstanbul’da husumetliler çatıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul’da husumetliler çatıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Erzurum Hava Durumu | Erzurum İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Kocaeli Hava Durumu | Kocaeli İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

İzmir Hava Durumu | İzmir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...