Bu ilde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü kuvvetli sağanak geliyor

Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması ve hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Bu ilde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü kuvvetli sağanak geliyor

3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinden başlamak üzere aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak, akşam ve gece saatlerinde ise sağanak yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağışla birlikte 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette; yağış anında kısa süreli kuvvetli, bu akşam sonrası ve gece saatlerinde değişik yönlerden hafif kuvvette eseceği öngörülüyor.

DOLU VE YILDIRIMA DİKKAT!

Bahar ve yaz aylarında meydana gelen gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklar meydana gelebildiğini belirten meteoroloji yetkilileri, ilgililerin ve vatandaşların yağış anında dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Yağışların ardından 'de en yüksek hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 34, Mihalgazi'de ise 33 derece olacağı değerlendiriliyor.

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