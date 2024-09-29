Bu ilde yaşayanlar dikkat! Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinin altına düşecek.

Hava sıcaklıklarının il genelinde 28 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı Aydın’da özellikle 30 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerine kadar kısa süreli yerel hafif sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 30 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 18, en yüksek 28 derece olacak. 1 Ekim Salı günü hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 28 derece olacak. 2 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 14, en yüksek 29 derece olacak. 3 Ekim Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 16, en yüksek 31 derece olacak.