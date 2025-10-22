Bu ilde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın batısında, ilerleyen saatlerde ise il genelinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.