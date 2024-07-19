Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi; Erzurum’un kuzey ve doğusu, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden sonra Erzurum’un kuzey ve doğusunda (Erzurum Merkez ilçeleri, Horasan, İspir, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Şenkaya, Tortum, Uzundere) ile Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade ettiler.

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