Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteroloji saat verdi

Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in batısında ise fırtına etkili olacak.  Akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde etkisini artırarak yerel kuvvetli, Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu'nun batısında ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteroloji saat verdi

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevrelerinde etkisini artırarak yerel kuvvetli, Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu'nun batısında ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Kuvvetli yağışların, pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise yarın beklenen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Doğu Karadeniz'in batısında (Sinop-Samsun) rüzgar, yarın sabahtan itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın pazar sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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