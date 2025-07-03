Bu illere dikkat! Gök gürültülü kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile bazı iller için yağış uyarısında bulundu.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarından itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.



Yağışların, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.



Kuvvetli yağışların, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın gece saatlerine kadar, Ordu ve Giresun'da ise cumartesi öğlene kadar etkili olacağı öngörülüyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK



Ayrıca yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

