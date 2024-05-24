Bu kadarı da pes dedirtti: Asansöre tuvaletini yaptı

Kocaeli'de yaşanan olay "bu kadar da olmaz" dedirtti.

İzmit Yeni Cuma mevkiindeki Mimar Sinan Yaya Köprüsü'nde yer alan asansöre binen bir kişi tuvaletini yaptı.



Olayın belediyeye bildirilmesi ile güvenlik kameralarından görüntüler polise iletildi.

Olaya ilişkin araştırma yapan polis ekipleri, asansöre tuvaletini yapan A.T. isimli şahsı gözaltına aldı.