Bu kadarı da "pes" dedirtti! Bebek arabasını alıp kayıplara karıştı

Bursa'da bir alışveriş merkezinde çocuklu ailelere kolaylık sağlamak için kimlik karşılığında tahsis edilen bebek arabasını çalan şüpheli kameraya anbean yansırken, polis o şüpheliyi takip sonucu yakaladı. Şüphelinin 31 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.

Bu kadarı da "pes" dedirtti! Bebek arabasını alıp kayıplara karıştı

Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde çocuklu aileler için kimlik karşılığında bebek arabası tahsis ediliyor.

Kadın şüpheli S.E. (36) hemen görevlilerin yanına gidip, “Kimliğim yanımda değil birazdan getirsem olur mu ?” diyerek aldığı bebek arabasıyla kayıplara karıştı. Bir süre sonra bebek arabasının gelmediğini fark eden AVM görevlileri, izledikleri güvenlik kamerasında şüphelinin bebek arabasını çaldığını fark etti.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi takibe aldı.

Cadde üzerinde yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, S.E.'nin 31 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.
anı ise kameraya anbean yansıdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı kurtardı

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Balkondaki kuş kafesini temizlerken aracın üzerine düştü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Buğday yüklü TIR Anadolu Otoyolu'nda devrildi

Buğday yüklü TIR Anadolu Otoyolu'nda devrildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...