Bu kadarı da pes! Depremzedelerle dalga geçtiler

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.



Tüm ülke yüzyılda bir görülebilecek felaketin yaralarını sarmaya çalışırken dünyadan arama kurtarma ekipleri de yardım için geliyor.



Ancak her felaket döneminde olduğu gibi Kahramanmaraş depreminde de bazı insanlar var ki dünyanın kayıtsız kalamadığı, yardım için seferber olduğu bu felaketle dalga geçiyor.



İşte tepki çeken o paylaşımlar...



Sosyal medyada dehşete düşüren olaylardan ilki Tekirdağ'daki bir grup genç tarafından kayıtlara geçti.



Yüzlerce vatandaşın kurtarılmayı beklediği anlarda bir Discord grubundaki kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçmesi büyük tepkilere yol açtı.

Depremzedelerle dalga geçen kadın tutuklandı Haberi Görüntüle

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının üzerine polis, şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Bir diğer görüntünün adresiyse Ankara oldu. Sosyal medyadan canlı yayın yaparak 'Deprem olsun' diye dua eden 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

''Deprem olsun'' diye dua eden 2 kişiye gözaltı Haberi Görüntüle

Bir diğer görüntüde de bir kişinin "Babam enkaz altında. Allah rahmet eylesin" diyerek güldüğü, araba anahtarını da göstererek, "Ondan geriye kalan tek şey" ifadelerini kullandığını dikkat çekiyor.



Bu ifadeler üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüpheli gözaltına alındı.

Tepki çeken görüntülerden birisinde de; deprem yardım kolilerinden çıkan abiye, topuklu ayakkabı, bindallı, mayo gibi eşyalar oldu.

İstanbul'da çektiği videoyla depremzedelerle dalga geçen bir kişi, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



Evinin mutfağında kamera karşısına geçen şüphelinin, "Çok seviniyorum Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı, milyon kişi öldü. Rabbim tokadını güzel vuruyorsun yıktın mı yıkıyorsun" dediği duyulmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), açıkladığı son bilgilere göre sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 31 kişiden 9'u tutuklandı.



Tepki çeken görüntüler Türkiye ile sınırlı kalmadı, Fransız Charlie Hebdo dergisi, binlerce insanın hayatını kaybettiği depremle alay etti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazıldı. Dergideki bu skandal çizime tüm dünyadan tepki yağdı.