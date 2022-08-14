Cankurtaranlar bu kez insan değil geyik kurtardı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde mahsur kalan geyik, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Haberler - İHA 14.08.2022 - 11:29

Cankurtaranlar bu kez insan değil geyik kurtardı

'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Kerpe'de, kayalıklarda mahsur kalan geyiği gören vatandaşlar, durumu sahilde görev alan cankurtaranlara bildirdi.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, kısa sürede geyiğin mahsur kaldığı alana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı KOSKEM ekipleri, geyiği kurtararak kıyıya getirdi. 

Bitkin görünen geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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