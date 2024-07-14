Bu leylekler 6 yıldır göç etmiyor



Bir kaç yıl önce Demetevler Mahallesi'nde leylek yuvasında elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Yangın sonrası yuva yanarak kül oldu.



Leylekler ise yangından kısa süre sonra yanan yuvalarını tekrar yaptı. Ardından yuvanın bulunduğu tarlaya ev yapan Mahmut Erdem, direğin tellerini keserek yuvayı koruma altına aldı. Erdem ailesinin tarlada ev yapmasından cesaret alan leyleklerin bir daha göç etmemesi, Mahmut Erdem ve çocuklarının da yüzünü güldürdü.



“EVİN BALKONUNDA ONLARI BEKLİYORUZ”



Daha önceki yıllarda her yıl göç eden leyleklerin son 6 yılda hiç göç etmediğini belirten Mahmut Erdem, “Bu direğin başında bulunan bizim leylek yuvamızdır. Biz buraya taşındığımızda direkte elektrik telleri vardı. Bir defasında elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların leyleklerin yuvasını yaktığı için telleri kestik. Daha sonra bu direği tamamen leyleklere bıraktık. Daha önceki yıllarda sürekli göç eden bu leylekler ben buraya ev yaptıktan sonra bir daha göç etmedi. 6 yıldır burada olduğumuz için hiç göç etmiyorlar. Bizden güç alarak göç etmediklerini düşünüyorum. Bu durum bizleri çok sevindiriyor. Onlarla hoş vakitler geçiriyoruz. Bazen evin balkonuna çıkarak onları seyrediyor, onlara yemek atıyoruz. Leylek yuvasında yaklaşık yüzlerce kuş yuvası da var. Daha önce iki yavru yapıyorlardı. Bu yıl 5 yavru yaptılar. Bazen yavruları göç etse de anne baba leylek sürekli burada kalıyor ve hiç göç etmiyor. Biz de seviyoruz, çocuklarımız da çok seviyor” dedi.



Evin küçük kızı Menessa Yağmur Erdem ise, “Her gün balkona çıkarak yavru kuşları ve leylekleri izliyoruz. Çilek toplarken geliyorlar onlara çilek veriyoruz, yemek de veriyoruz. Onları çok seviyoruz” şeklinde konuştu.