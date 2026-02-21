Bu mesaja dikkat! Önce iftar rezervasyonu mesajı gönderiyorlar sonra banka hesabınıza erişiyorlar
21.02.2026 10:04
İftar rezervasyonuyla dolandırıcılık başladı
Ramazan ayını fırsat bilen dolandırıcılar vatandaşlara "İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir" mesajı göndererek ağlarına düşürüyor.
Dolandırıcılar, zaman dilimlerine göre yöntemler bularak vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor.
Şüphelilerin ise ramazan ayında yeni yöntemi belli oldu.
Dolandırıcıların mağdur kişiye iftar saatine yakın "İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir" şeklinde mesaj gönderdikleri ortaya çıktı. Mesaj çerisindeki yer alan linke tıklayan vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, bu yöntemle mağdurlara ulaşıyor.
Linkle kişinin telefonuna sızan dolandırıcılar, banka hesaplarından özel bilgilere kadar ulaşım sağlıyor.
UZMANLARDAN UYARI
Hukukçular, özellikle öğrencileri ve ekonomik durumları kötü olan vatandaşları hedef alındığını belirtip indirimli iftar menüsü adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde artış gözlemlendiğini dile getiriyor.
Uzmanlar, sosyal medyada karşılaşılan her kampanyaya itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizip şüpheli durumlarda ödeme yapılmaması gerektiğini söylüyor.