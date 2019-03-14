İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığınca bir otelde organize edilen "Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar" adlı programda, güçlü kadınların, güçlü nesillerin mimarı olduklarını söyledi.



Türkiye'de kadınların geçmişte çok çektiğini dile getiren Soylu, "Hala bu ülkenin kadınları üzerinden oyun oynamaya, provokasyonlar yapmaya çalışanlar var." diye konuştu.



Soylu, "Memleketimizde geçen gece çok önemli bir provokasyona neredeyse düşülecekti" ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin her yerinde izin verdik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne, en ufak kısıtlama ortaya koymadık. İstiklal Caddesi'nde yapmayın dedik. İstiklal Caddesi'ne yöneldiler, gerekli tedbirleri aldık, İstiklal Caddesi'ne sokmamaya özen gösterdik. Bu ülkede Kahramanmaraş, Çorum olayları nasıl çıktı? Tek tarafın kendisine ait söyleyecekleri, ortaya koyabilecekleri, yapabilecekleri elbette ki büyük önem taşımaktadır ama bu ülkenin fay hatları var. Alevilik Sünnilik, laiklik dindarlık, Türklük Kürtlük, sağcılık solculuk, başı açıklık başı kapalılık... Sürekli olarak bu fay hatları üzerinden benim ülkemin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışıyorlar.



Öyle bir provokasyona çanak açıyorlardı ki o akşam. Siz ezandan ne istiyorsunuz Allah'ınızı severseniz? Biraz hürmet bu kadar zor mu? Burada insanlar nasıl bir aradalar? Kıyafetlerine, zihindeki düşüncelere göre mi bir aradalar? Türkiye'yi bugün elde ettiği huzur ortamından alıp başka bir yere taşımak kimin hakkıdır? Bolu'da, Düzce'de çalışıyordum, arkadaşlar konuyu bana intikal ettirince takip ettiğimiz bir olaydı zaten, dedim ki 'buna derhal müdahale edeceksiniz.' Çünkü orada kendini bilmezlerin bazıları alkolü kaçırınca ne yapacaklarını, nasıl kontrol altında olabileceklerini kendileri de bilmeyecekleri için çok kötü provokasyonlara sebebiyet verebilirlerdi Allah muhafaza."



"MODERNLİK AHLAKTADIR, İNSANLIKTADIR..."

Bütün bunları engelleyebilecek güçleri bulunduğunu aktaran Soylu, "Kaç dakikada dağıttık biliyor musunuz? Üç dakika sürmedi. Dağıtırız ama koskoca okumuş, yazmış insanlar, konuştukları zaman mangalda kül bırakmayan insanlar, insanların kutsallarına, bu memleketin ortak değerlerine, anlayışına... Orada gördünüz mü pankartların ne kadar adice olduğunu? Allah muhafaza ya karşılıklı bir çatışmaya dönse ya kendini bilmezler orada kutsallara ve değerlere başka türlü bir muamele ortaya koysa, bu provokasyonun bedelini kim öderdi?" dedi.



Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendilerinin de sağduyu konusunda ortak bir irade sergilemeleri sonucu başka bir şey olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:



"İkide bir sanki kurtarılmış bir bölge gibi İstiklal Caddesi'nde bu nahoş, kabul edilemeyecek görüntülerin, bu pankartların kadınlık adına ortaya konulmasını son derece yanlış buluyoruz. Bu kadınlığı aynı şekilde PKK terör örgütü de kullanıyor. Kimse kusura bakmasın, oraya gidenler, onları yönlendirenler CHP'nin kadınları, İYİ Parti'nin kadınları, Saadet Partisi'nin kadınları ittifak içerisindeler. Murat Karayılan'ın, Cemil Bayık'ın ve oradaki hayvanların tecavüz ettiği kadınlarla, kızlarla, çocuklarla ilgili en ufak bir değerlendirme bugüne kadar yaptılar mı?"



Katılımcılara, "Allah'ınızı severseniz şu sol görünümlü adamların, kendini onlara kaptırmış bir takım kadınların elinden şu kadın meselesini çekin alın, istismar etmesinler artık." diye seslenen Soylu, "Kendileri modern olacaklar, her zamanki gibi milleti küçümseyecekler. Ne anlayışınız var? Modernlik ahlaktadır, insanlıktadır, kardeşliktedir, insanın birbirine iyi davranmasındadır. Onun için yapılacak çok daha iş var." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçimi bir beka seçimi haline getiren, sırf koltuk için sırf üç beş belediye başkanlığı daha fazla alabilmek için PKK ile FETÖ ile ortaklık kuran, onların arkasındaki büyük oyuncunun tezgahına gelen, şer ittifakı partileridir." dedi.



Soylu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığınca bir otelde organize edilen "Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar" programında, 31 Mart yerel seçimlerinde aynı 24 Haziran'daki gibi başka bir tezgahın ortaya çıktığını belirterek, "Nasıl 24 Haziran'da Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı PKK'yı Meclise taşımışsa, yine aynı anlayışla beraber bu zillet ittifakı PKK'yı belediye meclislerine taşıyacak." diye konuştu.



"Doğudaki belediyeleri PKK'ya teslim edecek, batıdakileri de PKK ile paylaşacaklar." ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:



"Amerika'nın 'alma' dediğini almayacak, 'girme' dediği yere girmeyecek bir Türkiye çizgisi istiyorlar. Net söylüyorum, onlar o Türkiye'yi ancak rüyalarında görürler. Türkiye'nin susmasını istiyorlar, yine onlara el açmasını, uslu çocuk olmasını istiyorlar. 31 Mart yerel seçimlerine 'beka seçimi' diyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Bu seçimi beka seçimi haline getiren AK Parti ve MHP değildir. Bu seçimi bir beka seçimi haline getiren, sırf koltuk için, sırf üç beş belediye başkanlığı daha fazla alabilmek için PKK ile FETÖ ile ortaklık kuran, onların arkasındaki büyük oyuncunun tezgahına gelen şer ittifakı partileridir. Kandil listeyi yapmış, HDP kuryesine vermiş ve CHP'ye göndermiştir. O da ittifak arkadaşlarına dağıtmıştır. Tablo budur. 299 HDP'liyi listelerine almışlar. Gerçi o yüzünde meymenet olmayan adam 300'ün üzerinde diyor, kendileri de itiraf ediyorlar zaten."



"BU KİŞİNİN MECLİS ÜYESİ ADAYLIĞINI BİRİ BANA AÇIKLASIN"

Soylu, belediye meclis üyeliklerine aday gösterilen bazı kişilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"İsmi Ü.A, 2014'te Van Özalp'te Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileriyle çıkan çatışmada öldürülen 'Şahan Gabar' kod adlı bir teröristin ölümünü protesto etme amacıyla Çaldıran ilçesinde düzenlenen yürüyüşe katılıyor, yürüyüş sırasında Çaldıran Tugay Komutanlığı önünde nizamiyeleri taşlayarak molotofkokteyli atıyorlar, MOBESE'leri kırıyorlar, güvenlik güçleriyle taşla, molotofkokteyleriyle çatışıyorlar. Bu kişi, bu olayın hem içinde hem de organize eden kişilerden biri ve bu seçimde İstanbul Sancaktepe İlçe Belediye Meclis üyesi adayı. Peki CHP'den mi aday? Hayır. İYİ Parti'den, Meral Akşener'in partisi. Hani kazayla da olsa altı ay kadar İçişleri Bakanlığı yapmış Meral Akşener'in partisinden aday. Madem bu belediye seçimi beka seçimi değil, bu kişinin meclis üyesi adaylığını biri bana açıklasın. Çok iyi belediyecilik mi biliyor? Hizmet için mi geliyor?"



Bunun gibi yüzlercesi bulunduğunu anlatan Soylu, "Saadet Partisi'nin listesinde de CHP'nin listesinde de İYİ Parti'nin listesinde de bu adamlar var." dedi.



"1996 YILINDA PKK FAALİYETİNDEN GÖZALTINA ALINMIŞ"



Soylu, İYİ Parti Kocaeli Başiskele İlçe Belediye Meclis üyesi listesinde bulunan adaya ilişkin ise şunları kaydetti:



"Sıkı durun, 2010 yılında terör örgütü adına 'Zınhar' kod adıyla faaliyet gösterirken 2012 yılında güvenlik güçlerine teslim olmuş adam var. 1996 yılında da PKK faaliyetinden gözaltına alınmış. Bunlar tövbekar mı olmuşlar, dağdan inmişler de belediyeci mi olmuşlar? Biz mi uyduruyoruz bu adamları, YSK'ya verilmiş listede bu adamların hepsi var. 2011 yılında Apo'nun cezaevi şartları iyileşsin diye açlık grevi yapan adamı İYİ Parti neden Bitlis Hizan İl Genel Meclisi üyesi adayı gösterir, birisi bana bunu izah etsin. Çok zor bir soru mu soruyorum? Madem HDP ile PKK ile iş birliği içinde değiller, bana bu adamların normal insanlar olduğunu, sıradan vatandaşlar olduğunu, İYİ Partili olduklarını izah etsinler."



Bakan Soylu, Saadet Partililere şöyle seslendi:



"Acaba genel merkezinize bir adam size başvursa, elinde de bir öz geçmiş olsa, öz geçmişinde 2015 yılında etkisiz hale getirilen iki teröristin cenazesine katıldığı, operasyonları protesto etmek için Cizre'ye gittiği, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığı yazsa, acaba bu adamı Saadet Partisi'nin Genel Merkezine kapı görevlisi olarak alır mısınız, almaz mısınız? Ne oldu sizin vicdanınız mı çürüdü? Eğer böyle bir adamı kapı görevlisi olarak almazsanız, neden böyle bir adamı, ismi N.Ç. tutup da Saadet Partisi listesinde Siirt Şirvan İlçe Belediye Meclis üyesi adayı yaptınız?"



"PKK'YI TRUVA ATIYLA BERABER BELEDİYE MECLİSLERİNE SOKMAK İSTİYORLAR"

İYİ Partinin, Saadet Partisinin CHP ile beraber bu işin içerisinde olduğunun altını çizen Soylu, "Önümüzdeki 4,5 yılın Cumhur İttifakı'nın gücüyle Türkiye'nin bir sıçrama yılı olmasını engellemeye çalışıyorlar. Türkiye'de fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Türkiye'de yine ekonomik saldırılarda belinin bükük, boynunun eğik, dizlerinin mecalsiz olmasını istiyorlar. Türkiye'nin istihdam, nakit para problemi olsun, yine Türkiye bize el açsın, Türkiye yatırım yapmasın, yarınlara umutla bakmasın istiyorlar." diye konuştu.



Soylu, hem CHP'nin hem Saadet Partisinin hem de İYİ Partinin, Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran'da yaptığına ortak soyunduklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Beni bağışlayın, tam bir Truva atlığı yapıyorlar ve PKK'yı Truva atıyla beraber belediye meclislerine sokmak istiyorlar. İmamoğlu, Truva atıdır İstanbul'da, güya bizim hemşehrimiz. İmamoğlu sana sesleniyorum, Karadenizli, PKK'ya Truva atlığı yapmaz, Karadenizli PKK'nın Azrail'i olur. Onları belediye meclis üyeliğine taşımazlar. Daha ne kadar sıkıntı çekeceğiz? Gelecekler belediye meclis üyeleri olarak, belediye meclis toplantılarında dilekçe verecekler, diyecekler ki 'şu teröristin ismini şu meydana verelim, şu teröristin ismini ��u sokağa verelim.' Bu milletvekilliği gibi değil, Millet Meclisi gibi değil, orada hafif bir hır gür olur hemen ayrılırlar ama belediye meclislerinde o kavga, o fitne tohumu devam eder, kaos çıkar. Allah muhafaza kan çıkar oralarda. Bu ülkeyi yeniden bir iç kargaşaya yöneltebilecek bir anlayışı görüyorum. İçişleri Bakanı olarak uyarıyorum, bunu ülkemizin yarınları için son derece tehlikeli buluyorum."



Turizmde yaşanan olumlu gelişmelere de işaret eden Soylu, "Bütün ülkelerin Türkiye'yi huzur ülkesi olarak bildiği bir anlayışı yeniden bu terör örgütünün insafına terk etmek vicdansızlıktır, bu ülkenin geleceğini, yarınlarını baltalamaktır." dedi.



Programa AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen ve MHP Trabzon Kadın Kolları Başkanı Gülen Demir de katıldı.

