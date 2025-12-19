Bu seçim tartışma başlatır. Kokoreçi Yunanlılar kaptı adı "kokoresti" oldu

Taste Atlas, “Dünyanın en iyi sakatat yemekleri” yemekleri listesinde, kokoreçi Yunan lezzeti olarak ilk sıralara yerleştirdi. “Kokoretsi” adıyla listeye giren yemek, Peru'nun dana kalbi şişinin ardından 4.2 puanla ikinci sırada yer aldı.

Tasteatlas, Kokoreçin tarifini de yaptı ve “Kuzu veya keçi sakatatının küçük parçalara doğranıp limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırılmasıyla yapılan geleneksel bir yemektir.” bilgisini verdi.

Kuzu Kokoreç

Site, “Kokoretsinin” pişirilişini de şöyle tarif etti:

"Sakatatlar şişe geçirilir, parçaların yerinde kalması için iç yağıyla kaplanır ve kömür ateşinde pişirilir. Geleneksel olarak Yunanistan'da Paskalya Pazarında meze olarak tüketilir. Paskalya ile ilişkilendirilmesine rağmen, genellikle yıl boyunca ülke genelinde bulunabilir. Kokoretsi, Balkanlar'da da popülerdir ve yemeğin adı, Arnavutça'da işkembe anlamına gelen kukurec kelimesinden gelir. Uluslararası popüler bir yemek olan kokoretsi, bazen çok sayıda baharat ve domatesle birlikte pide ekmeğine konularak sandviç olarak servis edilirken, bazıları da turşu ve dolmalık biberle birlikte baget ekmeğine koymayı tercih eder.

Tastetlas, aynı liste de bu kez “Kokoreç” ismiyle Türk lezzetine yer verdi fakat bu yemeği “Kokoretsi” ile ilişiklendirdi. Kokoreç, listeye, 4.1 puanla 7. sıradan girdi.

Taste Atlas, Kokoretsi pişirmenin tarifini de verdi

Sitenin verdiği bilgiye göre, bu lezzet şöyle tanınıyor:

“Kokoreç, özellikle Yunanistan'da kokoretsi olarak bilinen ve diğer ülkelerde de popüler olan geleneksel bir yemek . Ancak Türk ve Yunan versiyonları arasında bazı farklılıklar vardır. Yunan mutfağında akciğer, böbrek, kalp ve karaciğer gibi kuzu sakatatları kullanılırken, Türkiye'de ise ek malzeme olmadan ince ve kalın bağırsak ve tatlı sakatat kullanılır.”

Tasteatlas'a göre, Kokoreçin pişirilişi ise şöyle:

“Türk versiyonu olan kokoreçte, malzemeler yıkanıp temizlendikten sonra demir şişlere sarılarak kömür ateşinde pişirilir. Piştikten sonra yemek genellikle ekmekle servis edilir veya kekik, kimyon ve pul biber gibi çeşitli baharatlarla ekmeğin içine konulur. Bu yemeği sokak yemek satıcılarında veya sayısız kokoreç restoranında bulabilirsiniz.”

Tasteatlas'ın listesinde, kelle paça çorbası ve ciğer sarma da yer aldı.