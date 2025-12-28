Bu sene halk plajlarından milyonlarca kişi yararlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'te 3 milyon 252 bin 769 kişinin halk plajlarından faydalandığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025'te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadıklarını, iz bıraktıklarını belirtti.

“19 HALK PLAJI HİZMET VERİYOR”

Türkiye'nin dört bir yanında, herkes için erişilebilir ve nitelikli sahiller sunmaya devam ettiklerini, halk plajlarının, 2025'te de milyonlarca vatandaşı denizle buluşturduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"3 milyon 252 bin 769 kişi halk plajlarımızdan faydalandı. Ülke genelinde 19 halk plajımız hizmet veriyor. 2025 yılında Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı hizmete açıldı. Antalya Manavgat Sorgun Ücretsiz Girişli Halk Plajı vatandaşlarımızla buluştu. Antalya Beldibi (Bahçecik) Halk Plajımızda yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve üniteleri artırıldı. Halk plajlarımız çevreye duyarlı, ücretsiz ve erişilebilir yapısıyla yaz boyunca yoğun ilgi gördü. Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."