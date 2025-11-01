Bu simidin 120 yıllık tarihi var: Farkı 45 dakika kuralında gizli

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde yer alan, Tarihi Doğuş Simit Fırını, 120 yıllık tarifle ürettiği Ankara simidinin aslına uygun lezzetini korumaya devam ediyor.



Özelliğini hamurunun dinlendirilmesinden ve dışına sürülen pekmezli şerbetinden alan Ankara simidi, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Tarihi fırında 45 yıldır çalışan simit ustası Mustafa Tümer ise Ankara simidini diğerlerinden ayıran detaylardan bahsetti.



"HAMURUN 45 DAKİKA DİNLENMESİ LAZIM"



Ankara simidini benzerlerinden ayıran en önemli özelliğin hamurunun dinlendirilerek hazırlanması olduğunu dile getiren simit ustası Tümer, "Hamuru dinlendirmezsen simit çıkmaz. Kimse yemez. Günde ortalama 2 bin civarı müşterim oluyor. Bazı oteller, hastaneler ve okullar da toptan şekilde bizden simit alıyorlar" dedi.



Fırının daimi bir müşterisi ise, tercih sebeplerinden bahsederek şunları dedi:



"Hamurunun ve özellikle şerbetinin farklı olması, simidin dış kaplamasında ayrı bir tat oluşturuyor. Bu aromayı başka illerde yapılan simitlerde bulmak mümkün değil. Ayrıca odun fırınında pişmesi, lezzetini ve kalitesini artırıyor. Simidin esas özelliği susamının bol, dokusunun ise gevrek olması. Bu da tercih edilme nedenlerinden biri. Katkı maddesi içermediği ve odun ateşinde piştiği için daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle peynir, ayran ya da çayla birlikte gayet güzel bir öğün oluyor."